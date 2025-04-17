Alanya'da evinde fenalaşan kişi hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Ali Coşar (55) evinde rahatsızlandı.
Ailesinin yardım istemesi üzerine sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Coşar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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