Antalya'da eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah P, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, olayın aniden geliştiğini, eşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını iddia etti.

Eşinin işe girdikten sonra kendisine yönelik hal ve hareketlerinin değiştiğini öne süren Abdullah P, "Eşimle sürekli tartışmaya başladık. Olay günü konuşmayı istedim, reddetti, sürekli beni aşağılıyordu. Olay günü elinde çiçek vardı, kimden olduğunu sorduğumda 'Sevgilimden' diye cevap verdi. Bunun üzerine sinirlendim ve olay yaşandı. Pişmanım." dedi.

Maktulün kızı Rojbin A. ise olay günü iş görüşmesine gitmek için evden çıktığını ve kardeşlerinin araması üzerine olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Anne ve babasının bir süredir sürekli kavga ettiklerini anlatan Rojbin A, "Annem çalıştığı bütün parayı kendisine verirdi. Sürekli anneme yükleniyordu ve daha sonra pişman olup özür diliyordu. Söz konusu çiçekleri ise annem çiçekleri çok sevdiği için arkadaşım almıştı. Bile isteye annemi öldürdü, sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.