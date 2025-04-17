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        Antalya OSB "Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi" ile çevreyi korumayı hedefliyor

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi" kapsamında 13 firmada yapılacak düzenlemelerle 1 yılda 1450 ton karbon salınımının önlenebileceği ve 12 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanabileceği öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:07
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        Antalya OSB "Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi" ile çevreyi korumayı hedefliyor
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        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi" kapsamında 13 firmada yapılacak düzenlemelerle 1 yılda 1450 ton karbon salınımının önlenebileceği ve 12 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanabileceği öngörülüyor.

        Antalya OSB'nin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğiyle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) "Üreten Şehirler Programı" kapsamında sürdürdüğü "Yeşil OSB Temiz Antalya Projesi"nin firmalara tanıtımı için Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu'nda toplantı düzenlendi.

        Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen toplantıda yaptığı konuşmada, hazırlıklara yaklaşık 10 ay önce başladıklarını belirtti.

        TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından belirlenen çevresel kriterler kapsamında bir rapor hazırlandığını aktaran Gönen, "Yeşil dönüşüm faaliyetleri kapsamında hazırladığımız projede farkındalık çalışmalarına başladık. Bölgedeki 13 firma, çevresel kriterleri yerine getirdikleri, gerekli düzenlemeleri yaptıkları takdirde 1 yıl içerisinde 1450 ton karbon salınımı önleyebileceğiz ve enerjide 12 milyon lira tasarruf sağlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bu rakamların son derece önemli olduğunu vurgulayan Gönen, proje kapsamında tüm firmaların kriterleri yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

        Toplantıya, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Korkuteli OSB Başkanı Osman Bahçe, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılgan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, KOSGEB İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, TÜBİTAK MAM Araştırma Grup Lideri Tuba Budak, proje faydalanıcısı firmaların yetkilileri ile bölge sanayicileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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