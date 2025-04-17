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        Kumluca'da açılacak koroner anjiyografi ünitesi modern tıbbi donanımıyla hizmet verecek

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde açılması planlanan koroner anjiyografi ünitesi, modern tıbbi donanımı ve uzman kadrosuyla hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:46
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        Kumluca'da açılacak koroner anjiyografi ünitesi modern tıbbi donanımıyla hizmet verecek
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde açılması planlanan koroner anjiyografi ünitesi, modern tıbbi donanımı ve uzman kadrosuyla hizmet verecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan Kumluca Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Modern tıbbi donanımı ve uzman kadrosuyla hizmet vermesi planlanan yeni koroner anjiyografi ünitesinde incelemeler yapan Özkan, gerekli adımların bir an önce atılması ve eksikliklerin giderilerek ünitenin en kısa sürede hizmete açılması için temaslarda bulundu.

        Sağlık Bakanlığı öncülüğünde açılacak koroner anjiyografi ünitesi, kentin batı bölgesindeki Kumluca, Finike, Demre, Elmalı ve Kaş gibi ilçelerindeki geniş bir coğrafyaya hizmet verecek.

        Ünitenin açılmasıyla vatandaşlar, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde hayati öneme sahip olan anjiyografi işlemlerini ilçe dışına çıkmadan ve zaman kaybetmeden yapabilecek.

        Bu sayede erken teşhis imkanı artarken, acil durumlarda hastalara daha hızlı müdahale edilebilecek. Hastaların büyük şehirlere sevk edilme zorunluluğunu azaltacak yatırım, aynı zamanda bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitesini yükseltecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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