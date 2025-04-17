Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor" sempozyumu düzenlendi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ile Üretken Bilge Yaşlılar Derneği işbirliğiyle "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor" sempozyumu gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda "Gerokinesiyoloji" temasıyla yapıldı.

Sempozyumda alanında uzman akademisyenler, egzersiz ve spor bilimleri alanında yaşlılara özgü bilimsel ve teknolojik gelişmeleri masaya yatırdı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu Lapa, buradaki konuşmasında, sempozyumun verimli ve etkili sonuçlar ortaya koyacağına inandıklarını söyledi.

Egzersiz ve sporun önemini vurgulayan Lapa, "Egzersiz ve spor hepimizin hayatında son derece önemli bir yere sahip ama sadece gençliğe mal olan bir konu değil. Yaşlı bireylerin de hem zihinsel hem de fiziksel gelişimleri açısından bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyum, bilgi birikimimizi paylaşmak, yeni araştırmalara ilham vermek, yaşlılıkta aktif ve verimli bir şekilde teşvik edici stratejiler geliştirmek gibi çok kıymetli bir amaca hizmet ediyor." diye konuştu.