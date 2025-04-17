Kumluca'da eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eTwinning Projesi kapsamında 42 öğretmen ödüllendirildi.

eTwinning Projelerinde 2022, 2023 ve 2024'te Ulusal ve Avrupa Kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir, yaptığı konuşmada, eTwinning projelerinin eğitimdeki önemine vurgu yaparak, öğretmenleri bu alandaki özverili çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

eTwinning eğitimlerinin yaklaşık üç yıldır devam ettiğini ifade eden Tekdemir, "Bilginin hızla yayıldığı bir çağda, eğitim materyallerinin dijitalleştiği bir dönemde eTwinning projeleri çok önemli. Öğretmenlerimiz, uluslararası işbirliğini teşvik eden, yenilikçi öğretim yöntemlerini destekleyen eTwinning projelerinde gösterdikleri başarılarla ilçemizin eğitim kalitesini yükseltmektedir." diye konuştu.