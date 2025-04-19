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        Antalya'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:35
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        Antalya'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Batuhan Ç. idaresindeki 07 LMT 69 plakalı otomobil, llıca Mahallesi D400 kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan Metin C, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobilin kontrolden çıkarak kanala devrildiği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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