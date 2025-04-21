Türk Yıldızları, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı

Kentin dört bir yanında da izlenebilen heyecan dolu prova uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Sahil şeridindeki çok sayıda kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

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