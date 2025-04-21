Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk Yıldızları, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Yıldızları, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

        Türk Yıldızları, gösteri öncesinde Konyaaltı Sahili'nde 35 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi.

        Kentin dört bir yanında da izlenebilen heyecan dolu prova uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Sahil şeridindeki çok sayıda kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

        Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nden izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk-ı Memnu" operasını sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk-ı Memnu" operasını sahneleyecek
        Akdeniz Üniversitesi'nde "Akademi-Sektör Buluşmaları" paneli düzenlendi
        Akdeniz Üniversitesi'nde "Akademi-Sektör Buluşmaları" paneli düzenlendi
        4. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak
        4. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a özel konser
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan'a özel konser
        Finike Belediyesi'ne Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül
        Finike Belediyesi'ne Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül
        Serik'te sahilde ölü caretta caretta bulundu
        Serik'te sahilde ölü caretta caretta bulundu