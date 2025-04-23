Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çocuklardan coşkulu 23 Nisan kutlaması

        Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, yöresel kıyafetlerle hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çocuklardan coşkulu 23 Nisan kutlaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, yöresel kıyafetlerle hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

        Muratpaşa ilçesindeki okulda bayram dolayısıyla tören düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okudu.

        Küçük öğrenciler, farklı yörelere ait giydikleri kıyafetlerle müzik eşliğinde dans gösterisi sundu. Öğrencilerin coşkulu gösterileri, katılımcıların beğenisini topladı.

        Renkli görüntülerin oluştuğu tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        - Anaokulu öğrencilerinin "vals" gösterisi ilgi çekti

        Konyaaltı Belediyesi Toros Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklar da öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve gösteri kıyafetleriyle yürüyerek bayram coşkusunu yaşadı.

        Çocuklar, belediyeye ait spor sahasında gösteriler sundu.

        Çocukların yaptığı "vals" izleyenlerin beğenisini kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler

        Benzer Haberler

        Sazan üretip gölleri balıklandırıyorlar
        Sazan üretip gölleri balıklandırıyorlar
        Kaş'ta kaçak yapı yıkım ihalesi 9'uncu kez iptal edildi
        Kaş'ta kaçak yapı yıkım ihalesi 9'uncu kez iptal edildi
        60 yaşında kronometreye meydan okuyor
        60 yaşında kronometreye meydan okuyor
        Demre'de çocuk şenliği düzenlendi
        Demre'de çocuk şenliği düzenlendi
        Demre'de çevre temizliği yapıldı
        Demre'de çevre temizliği yapıldı
        Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti
        Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti