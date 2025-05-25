Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da kutlandı

Fenerbahçe Beko'nun, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da kutlandı.

Antalya'nın Konyaaltı sahili Olbia Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko ile Monaco'nun şampiyonluk maçını burada kurulan dev ekrandan takip etti.

Kalabalık arasında Galatasaray taraftarlarının da yer aldığı görüldü.

Fenerbahçe Beko'nun rakibini Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 81-70 yenerek şampiyon olması üzerine meydandakiler kutlama yaptı.

- Muğla

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği ile belediye iş birliğinde ilçedeki Beşkaza Meydanı'nda kurulan ekrandan maçı takip eden taraftarlar, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Meydanda şampiyonluğu kutlayan taraftar grubu, daha sonra şehirde konvoy düzenledi.

Bodrum ilçesinde de taraftarlar müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Maçın son saniyelerinde sevinç gösterilerine başlayan taraftarlar, bitiş düdüğüyle şampiyonluk coşkusu yaşadı.