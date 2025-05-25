Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da kutlandı

        Fenerbahçe Beko'nun, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:25 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'nun, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da kutlandı.

        Antalya'nın Konyaaltı sahili Olbia Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko ile Monaco'nun şampiyonluk maçını burada kurulan dev ekrandan takip etti.

        Kalabalık arasında Galatasaray taraftarlarının da yer aldığı görüldü.

        Fenerbahçe Beko'nun rakibini Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 81-70 yenerek şampiyon olması üzerine meydandakiler kutlama yaptı.

        - Muğla

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği ile belediye iş birliğinde ilçedeki Beşkaza Meydanı'nda kurulan ekrandan maçı takip eden taraftarlar, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

        Meydanda şampiyonluğu kutlayan taraftar grubu, daha sonra şehirde konvoy düzenledi.

        Bodrum ilçesinde de taraftarlar müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Maçın son saniyelerinde sevinç gösterilerine başlayan taraftarlar, bitiş düdüğüyle şampiyonluk coşkusu yaşadı.

        - Isparta

        Isparta'da vatandaşlar, karşılaşmayı valilik önünde kurulan ekrandan takip etti.

        Maçın sona ermesiyle buradaki topluluk, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu kutladı.

        - Burdur

        Fenerbahçe Beko'nun, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu Burdur'da da kutlandı.

        Maçı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ekranda izleyen kalabalık, sarı-lacivertli takımın şampiyonluğu üzerine büyük sevinç yaşadı.

        Kutlamaya araçlarıyla katılan Fenerbahçeliler, şehirde tur attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"

        Benzer Haberler

        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
        AGC 2024 Medya Başarı Ödülleri jürisi Alanya'da toplandı
        AGC 2024 Medya Başarı Ödülleri jürisi Alanya'da toplandı
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da partisinin il kongresine ka...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da partisinin il kongresine ka...
        Erkek arkadaşının öldürdüğü Dilruba, annesinin yanına defnedildi
        Erkek arkadaşının öldürdüğü Dilruba, annesinin yanına defnedildi
        Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu (2)
        Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu (2)
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da konuştu: