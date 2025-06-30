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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:44
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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Gazipaşa'nın Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Mahalle sakinlerinin de destek verdiği müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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