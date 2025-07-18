Kaş açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Uluburun mevkisinde görevli sahil güvenlik ekibi, makine arızası nedeniyle teknenin sürüklendiğini tespit etti.
Ekiplerce, içinde H.K'nin (49) bulunduğu tekne, sahil güvenlik botuna yedeklenerek Kaş Limanı'na yanaştırıldı.
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