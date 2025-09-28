Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta duyarlı taksici yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir taksi şoförü, yol kenarında kolunu tutarak ağlayan çocuğun durumunu fark ederek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:24 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:35
        Manavgat'ta duyarlı taksici yaralanan çocuğu hastaneye yetiştirdi
        Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir taksi şoförü, yol kenarında kolunu tutarak ağlayan çocuğun durumunu fark ederek hastaneye ulaştırdı.

        Merkezde bulunan Köprü (Sarı Köprü) mevkisi yakınlarında yol kenarında ağlayarak kolunu tutan 10 yaşındaki E.Ö'yü gören taksi şoförü İbrahim İnal, çocuğun durumunu kontrol etti.

        Çocuğun kolundan yaralandığını fark eden taksi şoförü, ailesine bilgi verdikten sonra E.Ö'yü Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.

        Hastanede yapılan muayenede çocuğun kolunda kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan çocuk, ortopedi uzmanına kontrole yönlendirildi.

        Çocuğun babası Mustafa Öz, taksici İbrahim İnal’ın örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, “Ne kadar teşekkür etsek az olur. Evrenseki turizm bölgesinde işletmecilik yapıyorum. Çocuğumun düştüğünü ve ağladığını bir kadın arayıp haber vermişti. Olay yerine gelmeye çalışırken eşim arayarak çocuğu bir taksicinin hastaneye götürdüğünü haber verdiklerini söyledi. Taksiciye bu örnek davranışı için teşekkür ediyorum. Hastaneye gittiğimde kendisine para teklif ettim, kesinlikle kabul etmeyeceğini belirterek hastaneden ayrıldı.” dedi.

        Taksici İbrahim İnal ise “Çocuğun kolunu tutarak ağladığını görünce kırık olabileceğini düşündüm. Hemen kolunu sabitledim, aracıma alarak hastaneye götürdüm. Bunu insanlık namına yaptım, hiçbir beklenti içinde değildim. Çocuğa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, bir an önce iyileşmesini ve ileride topluma faydalı bir birey olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

