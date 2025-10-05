Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düştükleri kayalıkta mahsur kalan biri yabancı uyruklu 2 çocuk kurtarıldı.

        Giriş: 05.10.2025 - 10:57 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:57
        Antalya'da düştükleri kayalıkta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düştükleri kayalıkta mahsur kalan biri yabancı uyruklu 2 çocuk kurtarıldı.

        E.F (15) ile Rus uyruklu R.P. (14), Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası yakınlarında yürüyüş yaparken yüksekten düşerek kayalık alanda mahsur kaldı.

        Çocukların yardım çağrısı üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

