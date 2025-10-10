Habertürk
        Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, "Üreme Tıbbı" alanında dünyada 10 öncü kadın arasında gösterildi

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakli ve üreme bilimi alanında dünyanın öncü 10 kadın bilim insanı arasında yer aldı.

        Giriş: 10.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:12
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, "Üreme Tıbbı" alanında dünyada 10 öncü kadın arasında gösterildi
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakli ve üreme bilimi alanında dünyanın öncü 10 kadın bilim insanı arasında yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Emerita) Dr. Catherine Racowsky, 5. Uluslararası Rahim Nakli Kongresi'nde, rahim nakli ve tüp bebek alanlarında dünyada çığır açan kadın bilim insanlarını açıkladı.

        Racowsky, kongrede yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesinin bu alandaki öncü çalışmalarına dikkati çekerek, Özkan'ı öncü kadınlar arasında gösterdi.

        Kadınların araştırmacı kimlikleriyle bilimi ileri taşıdığını belirten Racowsky, bilimin ilerlemesinde kadınların cesaretinin belirleyici olduğunu ifade etti.

        Özkan, hem dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren cerrah olarak hem de kadın bilim insanlarının tıpta kurucu rolünü temsil ederek dikkati çekti.

