Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        4. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        4. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

        Eski Alanya Belediye binası arkasında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festival kapsamında, üreticiler tarafından tropikal meyve stantları kuruldu. Festivale gelen vatandaşlar stantları ziyaret ederek tropikal meyvelerin tadına baktı.

        Festivalin açılışında konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, tropikal tarımın Alanya turizmi kadar önemli olduğunu söyledi. Tropikal tarımın, katma değerli ürünlere dönüştürülmesini çok önemli bulduğunu anlatan Öztürk, ürünleri sadece taze olarak değil, işlenmiş ve paketlenmiş halde sunmanın da büyük bir önem taşıdığını belirtti.

        Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin üreticiler için önemli bir tanıtım olduğunu söyledi.

        Bölgede 40'tan fazla tropikal meyve yetiştirildiğini dile getiren Hüddoğlu, tanıtım ve pazarlamanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Hüddoğlu, üreticiler için bu festivalin önemli olduğunun altını çizerek, "İthal tropikal meyveler bizim için en önemli sorun. Özellikle hasat zamanında ithal ürünlere ek vergi gelmeli. Tarımda önemli bir üreticiye sahip bölgemizden ihracata giden meyve sebzemiz var. İthal ürünlere ek gümrük vergisi gelmesi lazım. Ayrıca zincir marketlerde ithal ve yerli ürünlerin ayrılması gerekiyor. Çünkü yerel ürünlerimizin aroması ithal ürünlerde yok. Bazen ithal ürünler yerel diye de satılabiliyor." diye konuştu.

        Festivalde tropikal meyvelerden yemekler hazırlandı, çeşitli paneller düzenlendi. Etkinlikte gerçekleştirilen "en ağır Alanya avokadosu" yarışmasını da 633 gram ile Ferhan Türkyılmaz adlı üretici kazandı.

        Festival, 12 Ekim Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!

        Benzer Haberler

        Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde çocuklar keçe sanatıyla tanıştı
        Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde çocuklar keçe sanatıyla tanıştı
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, "Üreme Tıbbı" alanında dünyada 10 öncü...
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, "Üreme Tıbbı" alanında dünyada 10 öncü...
        "Antalya Altın Portakal Sinema Tırı" ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak
        "Antalya Altın Portakal Sinema Tırı" ilçelerde sinemaseverlerle buluşacak
        Kumluca'da "Ruh Sağlığı Günü" kapsamında program düzenlendi
        Kumluca'da "Ruh Sağlığı Günü" kapsamında program düzenlendi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Kepez'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Kepez'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı