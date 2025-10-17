Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor'un 07 Gençlik Taraftar Grubu'nun, yeni teknik direktörleri Bulut'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu ve Gaziantep FK müsabakası için başarı dilediği aktarıldı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

