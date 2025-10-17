Antalya'da bir hükümlü cezaevinde hafızlık sertifikası aldı

Antalya'da cezaevinde verilen eğitimle hafız olan bir hükümlü, düzenlenen törenle sertifikasını aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan hükümlü, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevi vaizleri tarafından verilen hafızlık eğitimini tamamladı.

İnfaz kurumunda düzenlenen törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, hayatta insanın başına her türlü şeyin gelebileceğini belirtti.

Tabar, ümitsizliğe kapılmadan, yılmadan hayatın kalan kısmında aile ve sevdiklerinin gurur duyacağı, takdir edeceği işleri yapmak gerektiğini kaydetti.

Törende, hafızlık icazet sertifikası alan hükümlüye, protokol ve katılımcılar tarafından çeşitli hediyeler takdim edil.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Cengiz Güler, Cumhuriyet Savcısı Fatih Arıcıgil, Antalya İl Müftü Yardımcıları Talat Özmet, Ramazan Özgün Türkmen ve Şeyda Emine Yılmaz, kurum personelleri ile hükümlü ve tutuklular katıldı.