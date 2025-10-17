Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalyanın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:55
        Serik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Antalyanın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ayşe Gaffar yönetimindeki 07 YD 679 plakalı motosiklet, Kökez Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

