GÜNCELLEME - Antalya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İlçede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Alper Al (22) ve Ahmet Koç'un (25) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.Y, T.Y, V.A, C.A, A.K. ve H.Y. emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli E.K.'nin ise Isparta'da tedavi altında olduğu ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine 20 Ekim'de gelen Alper Al ve Ahmet Koç ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açmış, Koç ofis içinde, Al da sokakta vurularak hayatını kaybetmişti. Olayda E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralanmıştı.