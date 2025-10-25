IBSA Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya'da başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Olağanüstü Genel Kurulu ve Konferansı, Antalya'da başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen genel kurula, IBSA Başkanı Ilgar Rahimov, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, IBSA Yönetim Kurulu üyeleri ve 43 ülkeden delegeler katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Antalya'da bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Görme engelli sporunun geleceği için yapılan her çalışmanın büyük anlam taşıdığını vurgulayan Yıldırım, "Bu toplantı bizim için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda görme engelli sporunun geleceğine katkı sunmak adına gurur vesilesidir. IBSA ailesi olarak erişilebilir, kapsayıcı ve adil bir spor dünyası oluşturmak için ortak bir hedefi paylaşıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Antalya'daki genel kurulun görme engelliler sporunun geleceği açısından stratejik dönüm noktası olacağına inandığını dile getirerek, katkı sunanlara teşekkür etti.