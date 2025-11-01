Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da açıldı

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da "Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da "Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Albayrak Grubunun, geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma misyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuğun Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki son durağı, Antalya oldu.

        "Adalet" temasını merkeze alan "Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ve Ziraat Katılımın sponsorluğunda, tarihi Kaleiçi'ndeki Karatay Medresesi'nde kapılarını açtı. Sergiye, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Vekili Ayhan Yazgan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, hattatlar İbrahim Şengül ve Seyit Ahmet Depeler ile Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, serginin açılışını yaparak, eserleri inceledi.

        Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü, AA muhabirine, Albayrak Grubunun 11 yıldır hat sanatına ciddi anlamda destek olduğunu, farklı temalarla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

        Bu yılki temalarının "Adil-i Mutlak" olduğunu belirten Hanönü, "Adaletle ilgili ayetlerin oluşturduğu bir sergi. Bu serginin lansmanını aralık ayında İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdik. 10 gün içerisinde yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ulaştık." dedi.

        Serginin geleneksel hale gelmeye başladığını anlatan Hanönü, serginin her yerde ilgi görmeye başladığını, iki yıldır da Kültür Yolu Festivalleri kapsamında davet aldıklarını ifade etti.

        - "Sergi açtığımız ülkelerde hep Gazze'den, adaletten bahsettik"

        Bu sene 10 şehirde sanatseverlerle buluştuklarını ifade eden Hanönü, şöyle konuştu:

        "Temamız bugün mazlum coğrafyalarda yaşanan adaletsizliklerin sorgulandığı başta Gazze olmak üzere gerçekten dünyada bir adaletsizliğin sürekli seslendirildiği bir dönemdeyiz. Bu tema da tam buna uygun bir tema oldu. Sergimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında çok ciddi anlamda ilgiyle karşılandı. Türkiye'deki on noktayla beraber bu sene beş farklı ülkeye davet aldık ve oralarda da 'Adalet' sergimizi gerçekleştirdik. Bu ülkelerde de hep Gazze'den, adaletten bahsettik."

        Her yıl farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını vurgulayan Hanönü, 13 hattatla çalıştıklarını, yıl sonunda takvim haline getirerek yüzbinlere ulaştırdıklarını söyledi.

        Motivasyon olması için her sene icazetini almış iki yeni hattatı da dahil ettiklerini bildiren Hanönü, "Atalarımız, neslimiz, kadim medeniyetlerimiz bu hat sanatını zirveye taşıdılar. Bugün de biz buna katkı sağlamaya, hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi olmaya, ses getirmeye çalışıyoruz. Bunda büyük bir emek, gayret var." dedi.

        Sanatseverleri sergiyi gezmeye çağıran Hanönü, davetleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile festival ekibine teşekkür etti.

        Festival kapsamında 10 şehirde 6 bin 435 kilometre yol kat ederek, yüz binlerce ziyaretçiye 150 gün boyunca ev sahipliği yapan sergi, Antalya'da 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız
        Bakan Memişoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik yıl açılış...
        Bakan Memişoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik yıl açılış...
        Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu; 'Mahvoldum, Onur'u...
        Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu; 'Mahvoldum, Onur'u...
        Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor
        Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor
        Antalya'da iki safari aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Antalya'da iki safari aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Antalya Kültür Yolu Festivali başladı
        Antalya Kültür Yolu Festivali başladı