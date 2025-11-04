Futbol: 16 yaş altı hazırlık turnuvası

Antalya'da oynanan hazırlık turnuvasında 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, son maçında Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada, 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Galler ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, 16. dakikada Ralphie Beckwith'in penaltı golüne 30. dakikada Eyüp Çetinkaya ile karşılık verdi. 90+5. dakikada Ted Evans'ın attığı gole engel olamayan 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İlk maçında Portekiz'e 2-0 mağlup olan, ikinci maçında İngiltere'yi 3-2 yenen ay-yıldızlı takım, turnuvayı 3 puan eksi 2 averajla üçüncü tamamladı.

Turnuvanın diğer 3 puanlı takımları İngiltere artı 2 averajla ikinci, Galler ise eksi 6 averajla dördüncü sırada yer aldı.

Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, turnuvadaki üçüncü maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek elde ettiği 9 puanla şampiyon oldu.

Turnuvanın organizatörü Ali Akçay, AA muhabirine, "Federasyon Kupası" adını verdikleri uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvanın güzel geçtiğini ifade eden Akçay, 16 yaş altı futbol takımlarının resmi müsabakaları öncesi iyi hazırlık süreci geçirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Portekiz-İngiltere maçını Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez'in de tribünden izlediğini anımsatan Akçay, "Cristiano Ronaldo da Antalya'da bulunmayı planladı ancak son anda gelemedi. Gelecek yıl turnuvayı yine çok önemli isimler ve çok daha fazla takımının katılımıyla düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.