Antalya'da köpeği silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da sokakta bir köpeği silahla ateş ederek öldüren emekli polis memurunun 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık M.K. (83) katılmazken, müşteki avukatları hazır bulundu.

Tanık Burak Şerif Balcı, "Lady" isimli köpeğin sahibinin Tolga Sungur olduğunu belirterek, olay yeri yakınında da kulübesinin bulunduğunu söyledi.

Olay yerine yakın dövmeci dükkanının bulunduğunu ifade eden Balcı, "Sanığın köpeğe ateş ettiğini gördüm. Hatta elindeki tabancasının tutukluk yaptığını da gördüm. Tutukluk yapmasa ateş etmeye devam edecekti. Bu sırada köpek kaçtı. Daha sonra sanık arkasından rastgele ateş etmeye devam etti. O kurşunlardan bir tanesi benim başımın yanından geçti." dedi.

Müşteki Tolga Sungur'un avukatı, köpeğin yaklaşık 12 yıldır sokaklarda yaşadığını belirterek, müvekkilleri tarafından bakıldığını ve kulübesi dahi olduğunu ifade etti.