        Antalya Haberleri

        Antalya'da köpeği silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı

        Antalya'da sokakta bir köpeği silahla ateş ederek öldüren emekli polis memurunun 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:50
        Antalya'da köpeği silahla vuran sanığın yargılanmasına başlandı
        Antalya'da sokakta bir köpeği silahla ateş ederek öldüren emekli polis memurunun 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık M.K. (83) katılmazken, müşteki avukatları hazır bulundu.

        Tanık Burak Şerif Balcı, "Lady" isimli köpeğin sahibinin Tolga Sungur olduğunu belirterek, olay yeri yakınında da kulübesinin bulunduğunu söyledi.

        Olay yerine yakın dövmeci dükkanının bulunduğunu ifade eden Balcı, "Sanığın köpeğe ateş ettiğini gördüm. Hatta elindeki tabancasının tutukluk yaptığını da gördüm. Tutukluk yapmasa ateş etmeye devam edecekti. Bu sırada köpek kaçtı. Daha sonra sanık arkasından rastgele ateş etmeye devam etti. O kurşunlardan bir tanesi benim başımın yanından geçti." dedi.

        Müşteki Tolga Sungur'un avukatı, köpeğin yaklaşık 12 yıldır sokaklarda yaşadığını belirterek, müvekkilleri tarafından bakıldığını ve kulübesi dahi olduğunu ifade etti.

        Tanık Elif Varsak ise öldürülen köpeğin mahallede yaşadığını, yağmurlu havalarda zaman zaman evlerine alarak baktıklarını belirtti.

        Sanığın olaydan daha önce öldürülen köpeği iteklediğini gördüğünü anlatan Varsak, "Lady'yi evime aldığımda, evindeki kedi ve köpeklere saldırmamıştı. Sokakta da herhangi bir insana saldırdığını görmedim." diye konuştu.

        Mahkeme, sanık M.K. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta 24 Nisan 2025'te "Lady" isimli köpek emekli polis memuru M.K. tarafından silahla vurulmuştu. Gözaltına alınan M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. M.K.'nın köpeğe ateş etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

