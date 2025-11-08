Antalya'da yanan tüp yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında tüplerden kaynaklı birkaç kez patlama meydana geldi.

Cikcilli Mahallesi Seyir Terası mevkisinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

