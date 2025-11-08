Habertürk
        22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde

        INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde "Dijital Sağlık, Yapay Zekanın Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

        08.11.2025 - 11:56
        INVAMED, 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde
        INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nde "Dijital Sağlık, Yapay Zekanın Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkisi" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

        Dinç, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 22. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ile 13. Ulusal Fleboloji Kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Bu yıl kongrenin ana konularının dijital sağlık ve yapay zekanın sağlık sistemleri üzerine etkisi olduğunu belirten Dinç, sağlık sistemlerinde yapay zekanın çok önemli olduğunu söyledi.

        Dijital ikiz teknolojisi, biyolojik ikiz teknolojisi gibi birçok konunun kongrede tartışılacağını aktaran Dinç, şunları kaydetti:

        "Artık yeni çağda doktorlar, dahiliye ya da ortopedi doktorundan konsültasyon alır gibi yapay zekanın da fikrini alarak özellikle dünyada yapılan işlemlere daha kolay ulaşabiliyor. Biyolojik ikiz konusu çok önemli. Özellikle açık kaynak datalardan toplanan verilerin tamamı doğru şekilde işlenerek örneğin onkolojik bir hasta ya da damar cerrahisi hastasının dünyadaki biyolojik ikizini havuzlardan tespit ederek, onların daha kolay tedavi edilmesini sağlıyor. Aynı yaş grubuna, aynı genetik faktörlere sahip bir hastanın cerrahi mi ilaç tedavisi mi ya da herhangi bir medikal tedavi mi, hangisini kullanacağını artık yapay zeka biyolojik ikiz teknolojileriyle bunları gerçekleştirebiliyoruz."

        - "Ülkemizde ve 70 ülkede Mediology sistemiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz"

        Dinç, yapay zekada "Mediology" isimli sistem geliştirdiklerini belirterek, bu konuyla ilgili FDA ile çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Dijital ikiz teknolojilerini ciddi anlamda geliştirdiklerini, dünyada "biyolojik ikiz" terimini kazandırdıklarını belirten Dinç, "Temmuz ayında sistemimizin (Mediology) beta sürümünü yayınladık. Şu an eğitim aşamasında. Bu konuyla ilgili uzman doktorlarımızla bir araya geliyoruz ve bu çalışmaları daha yukarı seviyede tutmak, kalitesini artırmak için ülkemizde ve 70 ülkede Mediology sistemiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz 2026'da sistemin beta sürümlerinin kullanıcı sayısını artırmak ve bir sonraki yıl artık tüm sağlık profesyonellerinin kullanacağı aşamaya getirmek." diye konuştu.

        Dinç, bugün kongrede yapay zekanın sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini anlatacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

