        Antalya Haberleri

        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Akseki'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Akseki'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:16
        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Akseki'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Akseki'de ziyaretlerde bulundu.

        Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ile esnaf ziyaretleri yaptı.

        Daha sonra ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Çavuşoğlu, bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Göreve başlayan Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından ALKÜ Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

        Çavuşoğlu, ilçeye yapılması planlanan ALKÜ Akseki Vehbi Güleç Orman Fakültesi ve Kredi Yurtlar Kurumu yurdu projesiyle ilgili toplantıya da katıldı.

        Toplantıya, Kaymakam Ilıca, Belediye Başkanı İlkay Akça, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, belediye meclis üyeleri ile arazi bağışında bulunan hayırsever iş insanı Vehbi Güleç de katıldı.

        Rektör Türkdoğan, fakülte ve yurt ile bölgenin akademik kapasitesinin güçleneceğini ifade etti.

        İl Başkanı Çetin da eğitim ve yatırım anlamındaki bu adımın Akseki'nin sosyal ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracağını kaydetti.

        Çavuşoğlu ise yatırımlar için gereken desteği vereceklerini belirterek, projenin sadece Akseki için değil, tüm bölge için önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

