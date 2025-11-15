Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande" Alanya Limanı'na demirledi
Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Antalya'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metrelik kruvaziyer, ilçeye ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 616 yolcu ve 435 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
Lüks gemi, yarın akşam İzmir'e hareket edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.