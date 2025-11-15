Antalya'da trafik kazasında yaralanan muhtar hayatını kaybetti

13 Ekim'de, kullandığı otomobilin Elmalı Düzen Kavşağı'nda başka bir araçla çarpışması sonucu yaralanan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

