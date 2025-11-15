Habertürk
        Antalya'da trafik kazasında yaralanan muhtar hayatını kaybetti

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde trafik kazasında yaralanan Mursal Mahalle Muhtarı Salim Uysal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Giriş: 15.11.2025 - 12:39 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:39
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde trafik kazasında yaralanan Mursal Mahalle Muhtarı Salim Uysal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        13 Ekim'de, kullandığı otomobilin Elmalı Düzen Kavşağı'nda başka bir araçla çarpışması sonucu yaralanan ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Uysal'ın cenazesi Mursal Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Muammer Ak, muhtarlar ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

