Antalya'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Osman Topal'ın (66) kullandığı traktör, Gebiz Mahallesi Yunuslar mevkisinde dere yatağını geçerken devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Topal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
