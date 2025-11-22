Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da gençliğinde eline aldığı berber makasını 57 yıldır bırakmıyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA/SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Sabancı, 57 yıl önce başladığı berberlik mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:12
        Antalya'da gençliğinde eline aldığı berber makasını 57 yıldır bırakmıyor
        TAHSİN KÜÇÜKKARACA/SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Sabancı, 57 yıl önce başladığı berberlik mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

        Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakıp ilçedeki bir berber dükkanında 1968 yılında çırak olarak mesleğe adım atan Sabancı, her sabah erkenden açtığı dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen müşterilerine hizmet veriyor.

        Sabancı, AA muhabirine, çocukluk yıllarında büyüklerinin yönlendirmesiyle heves ettiği berberlik mesleğini seçtiğini, boş vakitlerinde de inek otlatarak ailesine destek olduğunu söyledi.

        -"Bu dükkanın her köşesinde bir anı var"

        Yarım asrı devirdiği mesleğinden sadece askerlik için 20 ay uzak kaldığını ifade eden Sabancı, "Allah'a şükür, işimden çok memnunum. Bu dükkanın her köşesinde bir anı var. İnsanların dükkanımdan mutlu ayrılması bana huzur veriyor. İşimi sevmesem, meslekte 57 yılımı doldurmazdım." dedi.

        Mesleğe başladığı yıllarda el kuvvetiyle çalışan tıraş makinelerinin olduğunu ve zor şartlarda çalıştıklarını belirten Sabancı, günümüzde elektrikli makinelerin işi kolaylaştırdığını dile getirdi.

        Eskiden ilkokuldan sonra bir zanaat öğrenmenin kıymetli olduğunu aktaran Sabancı, "Çocukluk yıllarımızda herkes okuyamazdı onun için okuldan çıkan meslek öğrenmeye yönelirdi. Ustamızdan korkar, işi öğrenmek için ona saygı duyardık. Yeni nesil gençlerin bu tür mesleklere hevesleri yok. Gençler, maddi kaygılar yüzünden bir gün çalışıyor sonra başka işlere yöneliyor, mesleğe sadece maddi kazanım olarak bakıyorlar. Heves etmiyorlar, sabretmiyorlar. Ben gençken 12'ye kadar çalışırdım." diye konuştu.

        Berberlik mesleğinde birçok kişinin üzerinde emeğinin olduğunu anlatan Sabancı, bugüne kadar 5 çırak yetiştirdiğini dile getirdi.

        Şehrin belediye başkanlarından amirlerine, memurundan hakimine, manavından öğrencisine kadar kısacası her kesimden insanı tıraş ettiğini vurgulayan Sabancı, bu nedenle mesleği sayesinde güzel anılar biriktirip kadim dostluklar kurduğunu kaydetti.

        Sabancı, el emeği ve alın teriyle elde edilen kazancın insana huzur verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Ne iş olursa olsun temiz ve dürüst çalışmak gerekiyor. Helal kazanç, insana huzur, sıhhat ve mutluluk verir, işe bereket getirir. Yeter ki işinizi güzel yapın, müşterilerinize en iyi şekilde hizmet edin. Bu sanatı öğrendiğim için çok mutluyum, işimi seviyorum. Berberlik, kıymetini bilenler için çok güzel meslektir."

        Sabancı, berberlik yaparak 2 çocuğunu büyüttüğünü onların da mühendis ve mimar olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

