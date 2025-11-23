Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 23.11.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.11.2025 - 19:13
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:AlanyaOba

        Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 87 Güven Yalçın), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 74 Janvier), Ruan, Hwang (Dk. 87 Ogundu), Hagi, Meschack (Dk. 75 Mounie)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson, Cafu (Dk. 82 Cem Üstündağ), Fall, Gueye (Dk. 94+4 Espinoza)

        Goller: 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 ve 52 Gueye (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Cafu, Dk. 90+6 Espinoza (Kasımpaşa)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

