Türk ev ve mutfak eşyası sektörü Antalya'da buluştu

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) işbirliğinde 23. Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi, Antalya'da düzenlendi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye 53 ülkeden 112 firma sahibi ve satın almacılar katıldı.

ZÜCDER Başkanı Burak Önder, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının destekleriyle sektör açısından son derece yararlı olacak bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Organizasyon ile yerli firmaları yabancı alıcılarla buluşturduklarını dile getiren Önder, katılımcı Türk firmaların organizasyondan son derece memnun olduklarını, bu durumun da kendilerini daha da motive ettiğini belirtti.

Türkiye'de mutfak eşyası sektörü olarak küreseldeki konumumuzu dünyada yaşanan tüm sorunlara rağmen korumaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen firmaların kalitesini mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalıştık. Kolombiya'nın en büyük zincir marketlerinden bir tanesi şu an burada, Türkiye ile çalışıyor. Amacımız nitelikli satın almacıları buraya getirip, 'Made in Türkiye' markasını en iyi şekilde temsil etmek. Zirve ile sektörün ihracatına katkı sağlıyoruz. Farklı ülkelerden firmalar, en iyi şekilde seçilerek, süzgeçten geçilerek buraya davet ediliyor ve Türkiye'de ihracat potansiyeli olan firmalarla bir araya getiriyoruz. Buradan da iyi sonuçların çıktığını bu zamana kadar gördük, bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyoruz."