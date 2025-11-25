Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk ev ve mutfak eşyası sektörü Antalya'da buluştu

        Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) işbirliğinde 23. Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi, Antalya'da düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk ev ve mutfak eşyası sektörü Antalya'da buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) işbirliğinde 23. Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi, Antalya'da düzenlendi.

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye 53 ülkeden 112 firma sahibi ve satın almacılar katıldı.

        ZÜCDER Başkanı Burak Önder, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının destekleriyle sektör açısından son derece yararlı olacak bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Organizasyon ile yerli firmaları yabancı alıcılarla buluşturduklarını dile getiren Önder, katılımcı Türk firmaların organizasyondan son derece memnun olduklarını, bu durumun da kendilerini daha da motive ettiğini belirtti.

        Türkiye'de mutfak eşyası sektörü olarak küreseldeki konumumuzu dünyada yaşanan tüm sorunlara rağmen korumaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Buraya gelen firmaların kalitesini mümkün olduğu kadar yüksek tutmaya çalıştık. Kolombiya'nın en büyük zincir marketlerinden bir tanesi şu an burada, Türkiye ile çalışıyor. Amacımız nitelikli satın almacıları buraya getirip, 'Made in Türkiye' markasını en iyi şekilde temsil etmek. Zirve ile sektörün ihracatına katkı sağlıyoruz. Farklı ülkelerden firmalar, en iyi şekilde seçilerek, süzgeçten geçilerek buraya davet ediliyor ve Türkiye'de ihracat potansiyeli olan firmalarla bir araya getiriyoruz. Buradan da iyi sonuçların çıktığını bu zamana kadar gördük, bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyoruz."

        - "Zirve ile ürünlerimizi pazarlarken ülkemizi tanıyoruz"

        EVSİD Başkanı Talha Özger de sivil toplum kuruluşları olarak birleşip ülke ihracatına önemli ölçüde katkı sağlayacak güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Zirvede yerli firmalar ile yabacı almacıların ortak noktada buluşarak uzun soluklu ticari ilişkilerin temellerini attıklarını dile getiren Özger, "Buraya gelen satın almacıların yaklaşık yüzde 75'i ilk defa Türkiye'ye geliyor, burada bizim sektörün gücünü hissediyor. Bu açıdan ne kadar nitelikli bir organizasyona imza attığımızı görebiliyoruz. Zirve ile sadece ürünlerimizi pazarlamıyoruz, güzel ülkemizi de tanıtıyoruz, Türkiye'nin misafirperverliğini gösteriyoruz, Türkiye'nin sektördeki gücünü yansıtıyoruz." diye konuştu.

        Ev ve mutfak eşyası sektörünün ürünlerini sergilediği ve ikili görüşmelerin yapıldığı zirve 26 Kasım'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Çalınan 50 kamyon kum, sahilde dev çukurlara neden olan yerlerine döküldü
        Çalınan 50 kamyon kum, sahilde dev çukurlara neden olan yerlerine döküldü
        Her gün ortalama 1850 kazada, 7 kişi öldü
        Her gün ortalama 1850 kazada, 7 kişi öldü
        Alanya'da fırtına inşaat korkuluklarını uçurdu, park halindeki araca zarar...
        Alanya'da fırtına inşaat korkuluklarını uçurdu, park halindeki araca zarar...
        "Geleceğe Miras Projesi" ile hızlanan kazılarla Syedra'nın yüzde 25'i gün y...
        "Geleceğe Miras Projesi" ile hızlanan kazılarla Syedra'nın yüzde 25'i gün y...
        Seyir halindeki otomobil yandı: Sürücü kendisini araçtan dışarı attı Yanmay...
        Seyir halindeki otomobil yandı: Sürücü kendisini araçtan dışarı attı Yanmay...
        Çiçekte 10 aylık ihracat rekoru
        Çiçekte 10 aylık ihracat rekoru