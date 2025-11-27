Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:57
        Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        M.E. (66) idaresindeki kamyon, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Günel'e (83) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

