Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
M.E. (66) idaresindeki kamyon, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Günel'e (83) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
