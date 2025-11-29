Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saray Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi binadaki vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
