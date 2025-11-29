Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:23
        Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Saray Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleyi binadaki vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında evde hasar oluştu.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

