Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:08 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.

        İlçedeki D-400 karayolu sanayi mevkisinde Mehmet Hakan Atik (19) idaresindeki 07 YB 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan demir bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazada sürücü kendi imkanıyla otomobilden çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        Alevler içindeki dairede mahsur kalan 3 küçük çocuğu inşaat işçileri ve mah...
        Alevler içindeki dairede mahsur kalan 3 küçük çocuğu inşaat işçileri ve mah...
        Doç. Dr. Ali Sami Gürbüz: "İki çocuktan daha az çocuk yapma lüksümüz yok"
        Doç. Dr. Ali Sami Gürbüz: "İki çocuktan daha az çocuk yapma lüksümüz yok"
        Serik'te yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi
        Serik'te yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi
        Sanat tarihçisi kadın, kurduğu atölyeyle seramik sevgisini mesleğe dönüştür...
        Sanat tarihçisi kadın, kurduğu atölyeyle seramik sevgisini mesleğe dönüştür...
        AKTOB Başkanlığına Kaan Kaşif Kavaloğlu yeniden seçildi
        AKTOB Başkanlığına Kaan Kaşif Kavaloğlu yeniden seçildi
        Alanya'da dairenin giriş katında çıkan yangın korkuttu
        Alanya'da dairenin giriş katında çıkan yangın korkuttu