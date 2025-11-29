Serik'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.
İlçedeki D-400 karayolu sanayi mevkisinde Mehmet Hakan Atik (19) idaresindeki 07 YB 181 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan demir bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazada sürücü kendi imkanıyla otomobilden çıktı.
