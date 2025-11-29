Habertürk
Habertürk
        Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

        Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "3. Hamsi Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:25 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:25
        Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde "3. Hamsi Festivali" başladı.

        Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER), eski belediye hizmet binasının arkasındaki alanda iki gün sürecek festivalde Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ürünleri stantlarda satışa sunuldu, katılımcılara ekmek arası hamsi ikramında bulunuldu.

        İlçe sakinleri ve yerleşik yabancılar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

        Festivalde Davut Güloğlu, Onur Atmaca, Onay Şahin, İhsan Aydın ve Filiz Balta sahne alacak.

        ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, gazetecilere, Karadenizliler Derneği olarak ilçede birçok festival ve etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Alanya'da Hamsi Festivali'ni 3. kez gerçekleştirdiklerini belirten Hacıfazlıoğlu, "Bu sene yaklaşık 7 ton hamsi getirttik. Festivalde vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Ayrıca açılan stantlarla yöresel ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.

        Geçen yılki festivale 150-200 bin ziyaretçinin geldiğine dikkati çeken Hacıfazlıoğlu, beklentilerinin bu yıl bu rakamın aşılacağı yönünde olduğunu dile getirdi.

        Hacıfazlıoğlu, bu tür organizasyonların kolay olmadığını belirterek, maddi destek veren Karadenizli iş insanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

