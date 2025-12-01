Habertürk
        Antalya Haberleri

        Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

        Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafelerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:41
        Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafelerde denetim yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan şikayetler nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde, restoran ve kafelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, menü fiyatları, hijyen koşulları ve genel düzen konularında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, üretimde kullanılan tavuk etlerinin tedarik edildiği firma bilgileri, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin lisanslı firmalar tarafından ilaçlanıp ilaçlanmadığı, döner hazırlama ve servis alanlarının genel hijyen durumu, çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu kontrol edildi.

        Denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği kaydedildi.

