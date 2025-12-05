Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:04
        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretine ilişkin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese yapılan baskında 1660 kaçak elektronik sigara ve 7 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.

        Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

