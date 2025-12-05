Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretine ilişkin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese yapılan baskında 1660 kaçak elektronik sigara ve 7 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.