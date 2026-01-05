Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan genç hayatını kaybetti.

        Oğuzhan Karagöz (26), Ahmet G. (18) ve Hüseyin C. Ç. (19) avlanmak için Karaöz Mahallesi'nin kırsalına gitti.

        Av sırasında Ahmet G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu Karagöz, karın bölgesinden yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı Karagöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Ekiplerce Ahmet G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Avda arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü (2)
        Avda arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü (2)
        Kepez'den 2025'te, 248 bin 403 ton çöp toplandı
        Kepez'den 2025'te, 248 bin 403 ton çöp toplandı
        İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi
        İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi
        Alanya'da ilkokul sınıfının klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu Bir sını...
        Alanya'da ilkokul sınıfının klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu Bir sını...
        Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu
        Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu
        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş...
        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş...