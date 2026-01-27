Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 01:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, tekneler zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.

        Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.

        Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.

        Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.

        Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

        İlçede hortumun zarar verdiği bölge, AA muhabirince dronla havadan görüntülendi.

        Görüntülerde, çok sayıda farklı boylardaki teknede hasar oluştuğu görüldü. Teknelerden bazılarının parçalandığı, bazılarının ters döndüğü, bazılarının da devrildiği dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Benzer Haberler

        Başkana ev almak için iş insanlarından 650 bin avro toplanmış (2)
        Başkana ev almak için iş insanlarından 650 bin avro toplanmış (2)
        Örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da hortumun verdiği hasar gündüz ortaya ç...
        Örtü altı tarımın merkezi Kumluca'da hortumun verdiği hasar gündüz ortaya ç...
        Kocagöz: "Yaptığımız işler yüzümüzü karartmadı"
        Kocagöz: "Yaptığımız işler yüzümüzü karartmadı"
        Başkana ev almak için iş insanlarından 650 bin avro toplanmış
        Başkana ev almak için iş insanlarından 650 bin avro toplanmış
        Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
        Antalya Valisi Şahin, Aksu'da hortumun zarar verdiği yerleri inceledi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi 714 personelle hortum ve fırtınaya müdahale e...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi 714 personelle hortum ve fırtınaya müdahale e...