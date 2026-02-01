Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:36 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:36
        GÜNCELLEME 3 - Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldi
        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

        Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

        Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

