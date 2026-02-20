Canlı
        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince iftar programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:40
        Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan Vali Şahin, "Ramazan Ayı'nın ikinci iftarında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Esnafın sofrası milletin sofrasıdır. Ramazan demek birlik beraberlik fedakarlık yardımlaşma demektir. Bu değerler aynı zamanda ahilik kültürünün de değerleridir. Eğer esnaf bu duyguları kendi kalbinde hissediyorsa bu toplum ahlaken güçlü demektir. Herkesin Ramazan Ayı mübarek olsun." dedi.

        AESOB Başkanı Adlıhan Dere de "Bu masa sadece bir iftar masası değil, bu masa Antalyalının gönül ve güç birliğidir. Esnaf sokağın ışığı mahallenin bekçisi şehrin vicdanıdır. Esnaf güçlü olursa mahalle güçlü olur. Mahalle güçlü olursa şehir güçlü olur. Şehir güçlü olursa memleket güçlü olur. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Antalya'nın birleştirici gücüdür." diye konuştu.

        Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

