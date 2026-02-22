Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan ve ekiplerce dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

        Giriş: 22.02.2026 - 12:26
        GÜNCELLEME - Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan ve ekiplerce dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

        Hasdümen Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı kadının oğlu Mesut Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

        Bölgede arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Şahin'i evinin 3 kilometre uzağındaki Gölcük mevkisinde düştüğü kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yaşlı kadın, kayalıkların arasından çıkarıldı.

        Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu, düşme nedeniyle ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

        Oğlu Süleyman Şahin, gazetecilere, annesinin keçileri otlatmak için götürdüğü yerin sarp bir bölge olduğunu belirtti.

        Akşam olmasına rağmen annesinin eve gelmemesi üzerine ağabeyinin İlçe Jandarma Komutanlığına gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

        "Sabah arama ekipleri, elbise parçası buldu. Bana annemin olup olmadığını sordu, ben de 'o' deyince, 'Ayşe teyze' diye bağırdı. Annemin seslenmesi üzerine o bölgeye gittik ve annemi kayaların arasında sıkışmış olarak bulduk. Ekipler sayesinde bulunduğu yerden çıkarttık. Yaklaşık 1 gün orada kaldı, geceyi orada geçirdi. Çok şükür sağlık durumu iyi, bilinci yerinde. 'Ben böyleyim' diye gülerek espri yaptı, bizi güldürdü."

