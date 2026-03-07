Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

        Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün milli sporculardan Elçin Karakazan gümüş, Havva Sena Tokmak bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

        Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün milli sporculardan Elçin Karakazan gümüş, Havva Sena Tokmak bronz madalya kazandı.

        Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

        Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 40 kilo kategorisinde mücadele eden Elçin Karakazan, final maçında Özbekistanlı Iroda Sirojiddinova karşısında gümüş madalya aldı.

        Aynı kategoride tatamiye çıkan milli sporcu Havva Sena Tokmak ise bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Sunay Salamova'yı mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye'nin 108 sporcuyla temsil edildiği, 21 ülkeden 222'si kadın 550 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
        Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Korkutan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Evin boş olması muht...
        Korkutan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Evin boş olması muht...
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 k...
        Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 k...
        Kemer'de iftar sofrası Çamyuva'da kuruldu
        Kemer'de iftar sofrası Çamyuva'da kuruldu
        Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi