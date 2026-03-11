Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı


        ANTALYA-Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 19'u yakalandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

        Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, Turgay Genç'in de aralarında bulundu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin adreslerde aramalar yapıldı.

        Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "İnşallah barış sağlanır"
        "İnşallah barış sağlanır"
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Tekerlekli Sandalye Basketbol play-off müsabakaları Manavgat'ta
        Tekerlekli Sandalye Basketbol play-off müsabakaları Manavgat'ta
        Kepez Kent Tiyatrosu'ndan Ramazan etkinliklerine sanatsal dokunuş
        Kepez Kent Tiyatrosu'ndan Ramazan etkinliklerine sanatsal dokunuş
        Op. Dr. Ali Emre Dalyan: "Glokom sessiz ilerler tedavi edilmezse körlüğe ka...
        Op. Dr. Ali Emre Dalyan: "Glokom sessiz ilerler tedavi edilmezse körlüğe ka...
        Antalya'da "Müzikal Rönesans" konseri sanatseverlerle buluştu
        Antalya'da "Müzikal Rönesans" konseri sanatseverlerle buluştu
        Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine "Can Suyu" desteği sürüy...
        Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine "Can Suyu" desteği sürüy...
        Öğrenciler tramvayın tarihini keyifli yolculukla öğrendi
        Öğrenciler tramvayın tarihini keyifli yolculukla öğrendi