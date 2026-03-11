GÜNCELLEME - Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı



ANTALYA-Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 19'u yakalandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.



Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.



Polis ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, Turgay Genç'in de aralarında bulundu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin adreslerde aramalar yapıldı.



Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

