        GÜNCELLEME - Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı yakalandı

        Antalya'da iki esnaf arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gece yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Giriş: 18.03.2026 - 00:47 Güncelleme:
        Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi.

        Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı M.O. (41) olduğu tespit edildi.

        Cinayet zanlısı sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sağlık kontrolü sonrasında gazetecilerin 'Neden yaptınız? Pişman mısınız?' sorusu üzerine zanlı M.O. "Çok pişmanım. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım." dedi.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




        - Olay

        Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında 16 Mart sabahında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

