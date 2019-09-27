U-19 Ligi başlıyor

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20192020 sezonu U19 Ligi, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlıyor.

20192020 sezonu U19 Ligi’nin fikstürü belirlendi. Maçlar, 5 Ekim’de oynanacak müsabakalarla başlıyor. Kura çekiminin yapıldığı U19 Ligi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. 12 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre oynanacak U19 Ligi’nde, ilk iki sırayı alan takımlar Türkiye Şampiyonası’nda Antalya’yı temsil etmeye hak kazanacak. Son iki sırayı alan takımlar ise alt lige düşecek. U19 Ligi ilk haftanın maç programı, Futbol İl Temsilciliği tarafından kulüplerle paylaşıldı.



İlk hafta maçları

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, U19 Ligi’nde ilk hafta maçları Antalya YolsporKepez Belediyespor, Antalya KundusporLara Futbol Eğitim Merkezi, Manavgat BelediyesporAnt.Demirspor, ÇakallıklısporAnt. Merkezspor, DSİ SporMuratpaşa Belediyespor ve Serik BelediyesporAsat Gençlikspor olarak belirlendi.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:54

YATSI 20:08

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