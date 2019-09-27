Varsak Bölgesi Masa Dağıyla buluşuyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya trafiğini rahatlatacak ve sürücülere zaman kazandıracak, Varsak Bölgesi’ni Masa Dağı’na bağlayan yolun devam eden çalışmalarını inceledi.

Kepez’in ulaşım ağını her geçen gün daha da genişleten Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Varsak Bölgesi’ni Masa Dağı’na, Masa Dağı’nı da Burdur ve Korkuteli’ye bağlayacak yolun çalışmalarını sürdürüyor. Genişliği 30 metre ve uzunluğu 1200 metre olan ve sathi asfaltla kaplanacak yol, hem Antalya trafiğini rahatlatacak, hem de sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya için büyük önem taşıyan Masa Dağı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tütüncü, çalışmalarla ilgili Fen İşleri Müdürü Ali Aslan’dan bilgi alarak, Kepez’in ulaşım ağını geliştirebilmek için emekle çalışan ekibine de teşekkür etti.

Belediyecilik hizmetlerinde sınır tanımadıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez'e yeni yollar açılıyor. Antalya'nın trafiği rahatlıyor. Bir ilçe Belediyesi'nin yapması gereken ve yapabileceği işlerin çok üzerinde işler yapmakla, kendimizi farklı bir şekilde ispat etmiş bir belediyeyiz. Hizmette sınır tanımıyoruz. Bugün yeni açtığımız yolları inceliyorum. Gerçekten inanılmaz büyük caddeler, çok uzun caddeler açmışız. Yeni caddelerimiz ve yollarımız ile Antalya'nın şehir içi trafiğine bambaşka bir rahatlama, bambaşka bir ferahlama getiriyoruz“ dedi.



Önemli bir geçiş noktası

Varsak Bölgesini Masa Dağı’na bağlayacak yol çalışmaları hakkında bilgi veren Tütüncü, “İçinde bulunduğumuz cadde Varsak ile Masa Dağı’nı birbirine bağlayan çok önemli bir geçiş noktası. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak, transit yol, kestirme kısa yol olma anlamında çok önemli. Bu yol özellikle Varsak Bölgesini Masa Dağı'na ve oradan da Burdur Korkuteli yoluna bağlama konusunda son derece önemli bir fonksiyona sahip olacak. Bunun yanında zaman kazancından da öte, şehrin trafiğini de rahatlatacak” diye konuştu.

“Yollar açmaya devam ediyoruz. Köprüler kurmaya devam ediyoruz.” diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, “Bir yandan da gönül yolları yaparken, çok değerli ekibimde böylesi güzel yollar açmak suretiyle buradan Antalya'ya ‘Yolun açık Kepez, Yolun açık Antalya’ diyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Çok yakında yeni imar revizyon planları ile hemşehrilerimize iki nokta arasında daha kestirme yollar, daha kısa yollar sunacağız. Hem de trafiği rahatlatacak yeni çözüm önerilerimiz kapıda. Yolun açık Kepez, yolun açık Antalya” ifadelerini kullandı.

Tütüncü, gün boyunca arazide gezerek, yapımı devam eden çalışmaları tek tek inceledi. Başkan Tütüncü’ye arazi inceleme gezisinde Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, eşlik etti. Varsak Bölgesi’ni Masa Dağı’na, bağlayacak olan 30 metre genişliğinde ve 1200 metre uzunluğundaki yol sathi asfaltla kaplanacak. Antalya trafiğini rahatlatacak ve sürücülere zaman kazandıracak olan yol çalışmalarının 15 gün içerisinde bitmesi planlanıyor.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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