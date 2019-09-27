Giritliler Side'de buluştu

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nde konserlerin yanı sıra kentin gelişimine damga vuran Girit kültürü de yerli ve yabancı misafirlere tanıtıldı. Side Festivali, Girit Kültür Evi’nde düzenlenen “Giritliler Buluşması” ile son buldu.

Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Manavgat Belediyesi tarafından Side Girit Kültür Evi'nde “Giritliler Buluşması” düzenlendi. Giritliler Buluşması'na Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, dernek üyeleri, Antalya’da yaşayan 100’e yakın Giritli ile Side'de yaşayan köklü Giritli ailelerle yakınları katıldı. Girit Kültür Evi önündeki buluşmada Giritliler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sırcan’ın organizasyonu ile hazırlanan özel Girit yemekleri konuklara ikram edildi. Girit Böreği Çullama, Girit Simiti ve Girit Tatlısı, zeytinyağlı sarma dolma ve nohut unuyla hazırlanan geleneksel ekmek büyük beğeni topladı. Sohbetli, danslı, yemekli gecede Grup Agata, Girit müzikleri çalarak dinleyicilere keyifli saatler yaşattı. Giritliler, güzel akşamda keyifli sohbetler yaparken, yaşlı Giritliler, anılarını anlattı. Antalya’dan gelen misafirler ise Girit Müzesi’ni gezerek bölgenin tarihi hakkında bilgiler topladı. Giritliler Buluşması’nda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon’a katkılarında dolayı “Özgürce Yaşa Manavgat” anı plaketini sundu.

Gecede konuşma yapan Çem Çon, Antalya'da Giritli kültürünün yaşatılmasına katkı koyan Başkan Sözen'e teşekkür etti. Çon, "Kentimizde bu kültürün yaşatılması için çalışıyoruz. Side'de bir Giritliler Kültür Evi ve Girit Kahvesi açılışı yapan, gelenek ve göreneklerimizi bir müzede sergileyen Başkan Sözen'in bu çalışmaları, bizlere de şevk ve onur veriyor. Kendisine bu çalışmaları yapmasında dernek olarak elimizden gelen desteği her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bunun dışında bu güzel akşamda bize Girit yemeklerini tatmamızı sağlayan, elleriyle yaptıkları geleneksel yemekleri bize sunan hanımlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

ANTALYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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